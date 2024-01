Ennesimo scontro nell’Agrigentino, grave incidente alla rotonda: interviene l’elisoccorso

Secondo grave incidente nel giro di poche ore in provincia di Agrigento.

Ancora un altro terribile incidente in provincia di Agrigento, a Palma di Montechiaro, ancora una volta nei pressi della Strada Statale 115.

Sono quattro le persone ferite, una delle quali purtroppo in gravi condizioni.

Incidente a Palma di Montechiaro

Rimane ancora da confermare la dinamica esatta dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare, due auto si sarebbero scontrate nei pressi della rotatoria. In seguito al violento impatto, 4 persone sarebbero rimaste ferite. Una di loro sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e gli operatori del 118 per soccorrere i feriti. Per uno di loro si è rivelato necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Un secondo impatto poche ore prima

Un altro grave incidente si è registrato nelle scorse ore lungo la Statale 115, nell’area tra Montallegro e Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento. Ad avere la peggio un 55enne, trasferito in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Le sue condizioni, purtroppo, appaiono piuttosto serie.

Rimane ancora da confermare la dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, il 55enne avrebbe perso il controllo dell’auto che guidava – per cause da accertare – e il veicolo si sarebbe schiantato contro il guardrail. Le lamiere avrebbero trafitto l’abitacolo del mezzo e provocato gravi ferite al conducente.

