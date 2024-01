Schianto sulla Statale 115, auto contro guardrail: grave 55enne

L'impatto tra Montallegro e Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento. Intervenuto l'elisoccorso.

Si registra l’ennesimo grave incidente sulla Strada Statale 115, nell’area tra Montallegro e Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento.

Purtroppo c’è un ferito grave, un 55enne di Ribera (AG).

L’incidente sulla Statale 115

Rimane ancora da confermare la dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, il 55enne avrebbe perso il controllo dell’auto che guidava – per cause da accertare – e il veicolo si sarebbe schiantato contro il guardrail. Le lamiere avrebbero trafitto l’abitacolo del mezzo.

Lanciato l’allarme, sul luogo del sinistro sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito il ferito – purtroppo in gravi condizioni – all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in elisoccorso. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento per le operazioni di soccorso e i carabinieri per i rilievi finalizzati alla ricostruzione del drammatico impatto.

Una strada pericolosa

La Statale 115 è spesso, purtroppo, protagonista di diversi incidenti stradali. Nelle scorse settimane, in particolare, nell’area si sono registrati due incidenti: uno scontro tra un’auto modello BMW e un furgone all’altezza del bivio di Torre di Gaffe, tra Licata e Palma di Montechiaro, e uno spaventoso sinistro tra un pulmino e un’autocisterna di grosse dimensioni a Manfria (Gela, CL). In entrambi i casi ci sono stati feriti ma, fortunatamente, non vittime.

Immagine di repertorio