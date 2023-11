Scontro mortale tra Fiat e scooter, la vittima è Francesco Ancona

Ferita e ricoverata in prognosi riservata la donna che viaggiava con la vittima, una 33enne. Lutto a Castelvetrano.

Francesco Ancona, 33 anni, è la vittima del tragico incidente che si è verificato nella notte lungo via Marinella a Castelvetrano, in provincia di Trapani.

Ferita e ricoverata in prognosi riservata la donna che viaggiava con lui, una 40enne.

Incidente mortale a Castelvetrano, la vittima è Francesco Ancona

Rimangono ancora da confermare l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità per l’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, intorno alla mezzanotte si sarebbero scontrati una Fiat Panda e uno scooter Liberty. In seguito al violento impatto, per il conducente del mezzo a due ruote purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti, oltre agli operatori del 118, anche i carabinieri di Castelvetrano per i rilievi di rito. La donna che viaggiava sullo scooter assieme alla vittima avrebbe riportato gravi ferite e sarebbe ricoverata in prognosi riservata.

Il cordoglio

Tanti i messaggi di cordoglio per Francesco Ancona, vittima di un tragico destino. Sui social, l’amico Antonio scrive: “Penso che un ragazzo come Francesco nella vita difficilmente si incontrerà nuovamente. Un ragazzo disponibile con tutti, un ragazzo educatissimo, un ragazzo che rideva sempre anche se le cose non andavano per il verso. Ad apprendere la notizia sono rimasto senza fiato, senza parole, non si può morire così. CIAO CICCIUZZU così tutti ti chiamavamo”.

