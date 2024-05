Scontro mortale a Gela, due morti: uno è Domenico Lorefice, presidente di Sicindustria Caltanissetta

Sono ancora in fase di accertamento le cause del violento impatto tra la Dacia e la Fiat Punto.

Un incidente mortale si è verificato nella zona industriale di Gela questa mattina. Le vittime sono due uomini, di 61 e 22 anni.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

A scontrarsi una Dacia e una Fiat Punto, per cause ancora in corso di accertamento. A perdere la vita nel tragico incidente mortale a Gela il presidente di Sicindustria Caltanissetta, Domenico Lorefice. L’imprenditore di 61 anni viaggiava a bordo della sua Dacia quando si è scontrato con una Fiat Punto condotta da un operaio di 22 anni. Anche per lui l’impatto è stato fatale. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e gli operatori del 118.