Incidente mortale nella notte, scontro vicino alla Lidl: uomo perde la vita a Siracusa

Fatale l'impatto contro un muretto. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia municipale.

Ennesimo incidente mortale: nella notte, in via Elorina a Siracusa, un uomo ha perso la vita dopo lo schianto contro un muro.

A perdere la vita un uomo di origine extracomunitaria. Le generalità al momento non sono note.

Incidente mortale in via Elorina a Siracusa

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno all’1.40 di notte, la vittima avrebbe perso il controllo del proprio mezzo nei pressi di un supermercato Lidl in via Elorina e sarebbe andato a sbattere contro un muretto. L’impatto, purtroppo, si è rivelato fatale.

I soccorsi si sono rivelati inutili

Sul posto, in seguito all’incidente, sono intervenuti gli operatori del 118. Le condizioni dell’uomo, rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto, purtroppo erano già gravi. I tentativi di rianimarlo, infatti, si sono rivelati inutili. Intervenuti per le operazioni di soccorso e i rilievi di rito anche i vigili del fuoco e la polizia municipale.

La tragedia di Sciacca

Negli scorsi giorni un altro incidente mortale ha sconvolto la Sicilia. In seguito a un tamponamento a catena sulla Strada Statale 115 – nel territorio di Sciacca, in provincia di Agrigento -, un’auto sarebbe rimasta schiacciata tra due camion. Lo scontro, purtroppo, si è rivelato fatale per un geometra, Antonio Araca. Per il 48enne, che aveva una compagna e una figlia piccola, non c’è stato nulla da fare.

