Incidente mortale a Marsala, le ultime foto della vittima: uno smile e una bara a 200 km/h

La storia è poi stata rimossa in un secondo momento ma, visto l'accaduto delle scorse ore, è già diventata virale sui social

A poche ore dal terribile incidente che è costato la vita al 34enne Sebastiano Adragna, emergono diversi dettagli anche sull’uomo. Nelle ore precedenti all’incidente sulla SS188, lui stesso aveva postato su Instagram una storia in cui mostrava il cruscotto della Fiat 500 con cui viaggiava e che segnava i quasi 200 km/ h toccati dalla vettura. Inoltre, due emoji in alto: uno smile e una bara. La foto è poi stata rimossa in un secondo momento ma, visto l’accaduto delle scorse ore, è già diventata virale sui social.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La ricostruzione dell’incidente a Marsala

Secondo una prima ricostruzione, il trentaquattrenne speaker radiofonico Sebastiano Adragna, si trovava sulla strada statale 188, all’altezza di contrada Chitarra, quando, per cause in corso d’accertamento, ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada. L’impatto è stato fatale: l’uomo è morto sul colpo.

Sul luogo dell’incidente a Marsala è giunta un’ambulanza, i sanitari hanno provato a soccorrere il trentaquattrenne, ma invano. Sul posto anche la polizia locale, che ha gestito il traffico, e le forze dell’ordine che hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso per capire l’esatta dinamica dell’incidente. Da una prima ricostruzione, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nell’incidente.