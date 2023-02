Incidente mortale nel Ragusano, 47enne travolto da auto in arrivo: soccorsi inutili

Soccorsi inutili per Faouzi Quazquaza, travolto da un'auto in arrivo lungo la Ragusa-mare mentre cercava di attraversare la strada.

Domenica di sangue quella di ieri, 26 febbraio, lungo la Strada provinciale 25 Ragusa-Mare, dove si è verificato un incidente stradale mortale.

Secondo una prima ricostruzione del sinistro, Faouzi Quazquaza, un uomo 47enne di origini tunisine, sarebbe stato travolto da un’auto in transito in direzione Marina di Ragusa mentre era impegnato ad attraversare la carreggiata all’altezza del chilometro 12, all’altezza del Poggio del Sole Resort.

I soccorsi

A quanto pare, il malcapitato sarebbe sceso dalla propria automobile parlando al cellulare nel momento in cui sarebbe stato falciato fatalmente dal mezzo in arrivo.

L’impatto si sarebbe rivelato immediatamente fatale e per il 47enne Faouzi Quazquaza non ci sarebbe stato nulla da fare malgrado i soccorsi. Sul posto si sono presentati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale per i rilievi di rito.

Fonte foto: Franco Assenza