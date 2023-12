Incidente mortale sulla SS 114, la vittima è Sabrina Colmi: “Ennesima vita spezzata”

Sabrina Colmi, 18 anni, è la vittima del tremendo frontale che si è verificato la scorsa notte nel territorio di Acireale.

Sabrina Colmi è la vittima del tremendo incidente stradale che si è verificato nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 dicembre lungo la Strada Statale 114 nel territorio di Acireale, in provincia di Catania. La giovane aveva 18 anni ed era originaria della località di Calatabiano, sempre nel Catanese.

La ricostruzione del sinistro

La ragazza si trovava a bordo di un’auto in compagnia di alcuni amici quando, per cause ancora accertare, è avvenuto l’impatto frontale con un furgoncino. Lo schianto è avvenuto alle 2 di notte e a chiamare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti che si sono resi conto della gravità della situazione.

Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle lamiere per poi consegnarli ai sanitari del 118 che hanno provveduto a trasferirli agli ospedali di Acireale, Giarre e al Cannizzaro di Catania. Le loro condizioni di salute non sarebbero gravi. Sull’accaduto sono incorso le indagini da parte dei carabinieri di Catania.

Il cordoglio sui social

Sono numerosi i messaggi di cordoglio che si stanno moltiplicando in queste ore sui social in ricordo della giovane Sabrina. “Le notizie che non dovrebbero arrivare, R.I.P. piccolina. Conforta i tuoi genitori”, scrive Caterina su Facebook. “Si rimane sgomenti e dispiaciuti per l’ennesima giovane vita spezzata… riposa in pace”, è il pensiero di Alfio.

