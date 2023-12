Tragedia nel Catanese, incidente mortale sulla Statale 284: una vittima

Scontro frontale lungo l'Occidentale Etnea: ecco le prime informazioni.

Si registra un nuovo incidente stradale, purtroppo mortale, lungo la Occidentale Etnea (Strada Statale 284) a Paternò, in provincia di Catania.

Il bilancio è di una vittima, le cui generalità non sono state divulgate, e un ferito.

Incidente mortale sulla Statale 284 a Paternò

A rivelare le prime informazioni sul sinistro fatale, l’ennesimo in provincia di Catania nel giro di pochi giorni, è l’Anas. In una nota si legge: “Sulla strada statale 284 Occidentale Etnea il traffico è provvisoriamente bloccato al chilometro 44.500, a Paternò (CT), a causa di un incidente che ha coinvolto frontalmente due auto. Nell’impatto, una persona è rimasta ferita e un’altra ha perso la vita”.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Sul posto anche 118 e forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto e procedere alle operazioni di soccorso delle persone coinvolte.

Immagine di repertorio