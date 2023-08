Tragedia sulla Statale 626, un morto e sei feriti: ecco chi è la vittima

Il 59enne sarebbe deceduto sul colpo: lo scontro nei pressi del bivio per Butera, nel Nisseno.

Salvatore Gambino è la vittima del tragico incidente avvenuto nelle scorse ore sulla Statale 626 a Gela, in provincia di Caltanissetta.

Aveva 59 anni. Nel sinistro sono rimaste ferite altre sei persone, trasferite negli ospedali di Gela, Caltanissetta e Mazzarino per ricevere le cure necessarie. Al momento sono poche le informazioni sulle loro condizioni.

Incidente mortale sulla Statale 626, la vittima è Salvatore Gambino

Rimane ancora da confermare la dinamica esatta di quanto accaduto ieri sera sulla Statale 626 Gela-Caltanissetta. Secondo una prima ricostruzione, il 59enne – alla guida di una Mini Cooper in direzione Caltanissetta – si sarebbe scontrato prima con un’Alfa Romeo 156 e con un altro veicolo nei pressi del bivio per Butera. Un incidente terribile, che purtroppo non ha lasciato scampo al 59enne. In base alle prime informazioni, sarebbe morto sul colpo.

Sul posto gli operatori del 118 per trasferire le 6 persone ferite in ospedale. Presenti anche gli operatori della polizia stradale e i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità nella zona. In corso le indagini per ricostruire l’accaduto. Si tratta dell’ennesimo incidente mortale in Sicilia nel giro di pochi giorni, l’ultimo di una lunga serie in un’estate particolarmente tragica sul fronte dei decessi in strada.

Immagine di repertorio