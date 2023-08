Tragico incidente in via Cavour, 47enne in moto si schianta contro palo e muore

Schianto fatale per un 47enne che si trovava in sella alla sua moto. I soccorsi si sarebbero rivelati inutili.

Un incidente stradale mortale si è verificato nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 agosto in via Cavour a Cernusco sul Naviglio, alle porte di Milano. A riportarlo sono i colleghi di MilanoToday.

La ricostruzione dell’incidente

A perdere la vita, poco prima delle 2, è stato un motociclista di 47 anni che si sarebbe schiantato contro un palo mentre si trovava in sella alla sua moto.

Secondo i primi accertamenti, l’incidente sembrerebbe avere natura autonoma e non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi. I soccorsi si sarebbero rivelati inutili.

Alta velocità all’origine dello schianto?

In base alle ipotesi formulate dai carabinieri che si stanno occupando del caso, all’origine del sinistro avvenuto in via Cavour ci sarebbe l’alta velocità. Sono comunque in corso i rilievi per comprendere l’esatta natura di quanto accaduto.