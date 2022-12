Incidente nel messinese, auto finisce in burrone: muore uomo

Incidente nel messinese. Un uomo si è schiantato contro un muro ed è precipitato in burrone. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.

Incidente mortale sulla SP12. A perdere la vita il 38enne Francesco Savoca. L’uomo percorreva, a bordo della sua Jeep, il tragitto tra Sant’Alessio e Limina, nel messinese, quando è finito fuori strada schiantandosi contro un muro. Il guidatore è poi precipitato per una decina di metri in un burrone. I sanitari hanno cercato di salvare l’individuo ma non c’è stato nulla da fare. Intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri delle Stazioni Locali che si stanno occupando delle indagini. Secondo quanto raccolto fino a questo momento non ci sarebbero altre vetture coinvolte.