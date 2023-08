Fiat in contromano in viale Regina Margherita provoca incidente nella notte

"Inevitabile", purtroppo, l'incidente nel cuore della notte: ecco cosa è avvenuto a Canicattì, in provincia di Agrigento.

Un’auto contromano provoca un pericoloso incidente stradale: è accaduto in viale Regina Margherita a Canicattì, in provincia di Agrigento, nella notte tra sabato e domenica.

Per fortuna, l’impatto non sembra aver avuto conseguenze drammatiche.

Auto contromano provoca incidente a Canicattì

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una Fiat Panda – che procedeva in strada contromano – si sarebbe “inevitabilmente” scontrata con una Ford Focus, che invece viaggiava regolarmente nel senso di marcia corretto, nei pressi di una tabaccheria di viale Regina Margherita.

Per fortuna, le persone coinvolte avrebbero riportato solo ferite lievi. Sul posto sono accorsi gli operatori del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi e gli accertamenti del caso.

Il caso sulla Cassia Bis

Guidare le proprie auto contromano sembra quasi una drammatica moda ultimamente e non solo in Sicilia. Pochi giorni fa, infatti, ha fatto il giro del web il video di un veicolo contromano sulla Cassia Bis a Roma (con il conducente, tra l’altro, chiaramente ripreso con un cellulare in mano). Anche in questo caso, purtroppo, la folle corsa si è conclusa con un drammatico incidente, al quale avrebbe assistito anche l’ex rugbista catanese Andrea Lo Cicero. “Sono vivo per miracolo”, il suo commento sui social.

Immagine di repertorio