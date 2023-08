L’incidente, il ferito a terra e la fuga: scatta denuncia per omissione di soccorso

Un uomo di Comiso (RG) è accusato di aver provocato il sinistro con un sorpasso azzardato e di non aver soccorso il ferito.

Gli agenti della polizia municipale hanno individuato il presunto responsabile di un incidente con omissione di soccorso a Comiso, in provincia di Ragusa.

L’episodio si è verificato la scorsa domenica, 30 luglio.

Incidente con omissione di soccorso a Comiso

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe effettuato un sorpasso azzardato con l’auto e avrebbe impattato contro uno scooter. Subito dopo l’incidente, il conducente del veicolo sarebbe fuggito senza prestare soccorso al centauro ferito (poi trasferito al Pronto Soccorso dell’ospedale di Vittoria per gli accertamenti del caso).

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, che – grazie ai rilievi e ai filmati delle telecamere di sorveglianza – sono riusciti a identificare il presunto autore dell’incidente. Per lui è scattata una denuncia per omissione di soccorso e lesioni personali. In più, gli agenti hanno ritirato la sua patente di guida e disposto il sequestro del veicolo coinvolto nell’incidente.

Immagine di repertorio