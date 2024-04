Spaventoso scontro frontale sulla Palermo – Agrigento, 6 feriti: gravi due 23enni

Brutto incidente nelle scorse ore: ad avere la peggio due 23enni, trasferiti in codice rosso in ospedale.

Terribile incidente sulla statale Palermo – Agrigento, nei pressi di Vicari, nella mattinata: sei i feriti, due in codice rosso.

Si tratta di due ragazzi di Villafrati (PA) ed Enna, entrambi di 23 anni. Giovanissimi anche due degli altri feriti, due 19enni di Agrigento e Raffadali (AG).

Incidente sulla Palermo – Agrigento, scontro a Vicari

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbe trattato di uno scontro frontale tra un furgone Volkswagen Caddy (con a bordo 4 persone) e una Peugeot 308 con all’interno due persone. Tutti i coinvolti, a quanto pare, sono rimasti feriti.

L’auto, in seguito al violento impatto, sarebbe finita in una scarpata e le due persone a bordo sarebbero rimaste incastrate all’interno.

Sei feriti

Il bilancio complessivo dell’incidente è di sei feriti: due di loro, 23enni entrambi, sarebbero stati soccorsi dagli operatori del 118 e trasferiti in codice rosso all’ospedale Civico di Palermo. Sarebbero, purtroppo, in gravi condizioni.

Sul posto, oltre ai sanitari per soccorrere le persone coinvolte, anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi di rito.

La tragedia di Taormina

Proprio in queste ore, la Sicilia piange l’ultima vittima della strada. In seguito a un tragico incidente a Taormina, infatti, è morto il 23enne Francesco Caruso. Lo schianto tra una moto e uno scooter – avvenuto lo scorso sabato sulla Statale 114 – si è rivelato fatale per il giovane centauro. Il giovane era un donatore di sangue e la famiglia ha accolto la proposta di donare gli organi dopo la tragedia.

