Si schianta con lo scooter contro palo, grave giovane di 15 anni

Il giovane, protagonista del violento incidente avvenuto a Petrosino, si trova attualmente in gravi condizioni.

Sono momenti di preoccupazione in provincia di Trapani per la salute di un giovane di 15 anni, residente a Petrosino, protagonista di un brutto incidente autonomo.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il giovane si sarebbe schiantato contro un palo mentre si trovava in sella al proprio scooter.

A quanto pare, il 15enne non sarebbe stato in grado di frenare la propria corsa, ma non sono ancora note le esatte cause che hanno portato al violento impatto.

Il ragazzo è stato quindi soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale, dove si trova attualmente ricoverato. Le sue condizioni sarebbero gravi.