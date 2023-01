Nissan X-Trail si schianta contro il muro, grave 45enne: prognosi riservata

Un altro grave incidente stradale in Sicilia, nello specifico a Ribera (in provincia di Agrigento): gravi le condizioni della persona coinvolta.

L’ennesimo dramma in strada: un incidente stradale si è registrato nella prima mattinata di mercoledì a Ribera, in piazza Zamenhof, e ha provocato il ferimento di un impiegato di 45 anni.

L’uomo sarebbe in gravi condizioni e, per questo, i medici hanno disposto il trasferimento al Villa Sofia di Palermo.

Incidente in piazza Zamenhof a Ribera, un ferito grave

Rimane ancora da confermare la dinamica esatta del sinistro, che pare sia stato autonomo. Secondo una prima ricostruzione, l’auto a bordo della quale viaggiava il 45enne di Ribera – una Nissan X-Trail – sarebbe finita fuori strada (per cause ancora da accertare) e si sarebbe schiantata contro il muro perimetrale di una casa della zona. L’auto, poi, avrebbe terminato la sua corsa contro due auto in sosta.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che, viste le gravi ferite riportate dall’uomo, hanno trasferito il malcapitato al Villa Sofia di Palermo in ambulanza. Oltre ai soccorritori, sono intervenuti sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della Nucleo Radiomobile della compagnia di Sciacca e i militari della tenenza di Ribera per i rilievi di rito.

Purtroppo, le condizioni del ferito sono gravi. L’uomo, infatti, è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurorianimazione dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. Dopo un 2022 drammatico sul fronte degli incidenti stradali – mortali e non –, purtroppo anche il 2023 inizia in maniera terribile sulle strade siciliane.

Immagine di repertorio