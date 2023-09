Lo scontro tra moto e il coma irreversibile, è morto il 20enne Fabrizio Francesco

Ecco chi è la vittima del tragico incidente avvenuto in Toscana la scorsa domenica: si tratta di un 20enne siciliano.

Non ce l’ha fatta, purtroppo, il giovane palermitano Fabrizio Francesco Mannino, coinvolto in un tragico incidente a Quarrata, in provincia di Pistoia, la scorsa domenica 3 settembre. Il ragazzo, di appena 20 anni, si trovava in Toscana con la fidanzata e sarebbe rientrato in Sicilia tra pochi giorni.

Le sue condizioni erano apparse sin da subito gravissime e i medici avevano dichiarato il suo coma irreversibile.

Incidente in Toscana, è morto Fabrizio Francesco Mannino

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 20enne sarebbe rimasto coinvolto in un violento scontro tra moto all’incrocio tra via Palatucci e via Modena. L’impatto è avvenuto intorno alle 23.30 di domenica 3 settembre, nell’area industriale della città. Ferito, ma in maniera meno grave, il conducente dell’altro mezzo. All’origine dello schianto tra le due moto, secondo le prime informazioni ancora al vaglio dell’inquirenti, ci sarebbe il mancato rispetto di uno stop. Pare che la vittima non indossasse il casco al momento dell’impatto.

Pare che in quei giorni Fabrizio Francesco si trovasse in Toscana per far visita alla fidanzata. Studiava giurisprudenza ed era un grande appassionato di moto. Dopo l’impatto, i soccorritori lo hanno trasferito in ospedale in condizioni disperate. Purtroppo, per lui non c’è stato nulla da fare e dopo tre giorni di agonia è morto.

Immagine di repertorio da Pixabay