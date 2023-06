Scontro tra due auto sulla Statale 115: due feriti

L'impatto non lontano dal bivio per Realmonte: fortunatamente non gravi le condizioni delle persone coinvolte. La prima ricostruzione del sinistro.

Non si arresta la lunga scia di incidenti in provincia di Agrigento: l’ultimo si è verificato lungo la Statale 115, nei pressi del bivio di Realmonte.

Sono due le persone ferite, fortunatamente non in pericolo di vita.

Incidente a Realmonte, scontro tra auto sulla Statale 115

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica del sinistro. Secondo una prima ricostruzione, due auto – per cause ancora da accertare – si sarebbero scontrate nei pressi del bivio di Realmonte lungo la Sud Occidentale Sicula. In seguito all’impatto, uno dei due mezzi – una Lancia Ypsilon, si sarebbe ribaltato su un fianco.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, il personale dell’Anas e gli operatori della Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità. Il bilancio è di due feriti, lievi, che avrebbero deciso di rifiutare le cure ospedaliere.

Una scia di scontri e schianti

Pochi giorni fa, sempre lungo la Statale 115 – a Licata – si era verificato un altro incidente, un impatto tra una Volkswagen e una Audi. Purtroppo, però, in questo caso un 30enne è rimasto ferito gravemente. Si è reputato necessario il trasferimento al Villa Sofia di Palermo e la prognosi rimane riservata.

E, nelle scorse ore, una nuova tragedia in strada ha sconvolto la comunità agrigentina: una coppia di Favara è morta dopo un sinistro lungo la Statale 640, la cosiddetta “Strada degli Scrittori”. In seguito all’impatto, il mezzo a bordo del quale viaggiavano si sarebbe ribaltato e avrebbe preso fuoco. I corpi delle vittime sarebbero stati trovati carbonizzati nel veicolo.

Immagine di repertorio