Schianto auto-scooter nella notte alla rotonda di via Villagrazia: grave 19enne

Incidente nella notte a Palermo: grave un ragazzo di 19 anni, ferito l'amico. Si indaga sull'accaduto.

Ennesimo drammatico incidente a Palermo, per l’esattezza alla rotatoria tra via Villagrazia e via San Filippo, dove si sono scontrati uno scooter e una Mini Cooper.

Ci sono due feriti, uno dei quali in gravi condizioni.

Incidente alla rotonda di via Villagrazia a Palermo

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto la scorsa notte. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbero scontrati violentemente un’auto – guidata da un 29enne risultato positivo all’alcol test – e uno scooter con a bordo due giovani di 16 e 19 anni.

Ad avere la peggio, in seguito al terribile impatto, il 19enne. Trasferito al Policlinico, sarebbe attualmente ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Terapia Intensiva. Avrebbe avuto un’emorragia cerebrale e pare che al momento dell’impatto non indossasse il casco. Ferito anche l’amico minorenne, ricoverato all’ospedale Civico per le cure del caso.

Le indagini

Sono in corso le indagini di rito sull’incidente. Il 29enne alla guida della Mini Cooper – risultato positivo all’alcol test – è stato denunciato per lesioni, con l’aggravante della guida in stato di ebbrezza. Indagano i vigili della sezione Infortunistica di Palermo.

Immagine di repertorio