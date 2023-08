Travolto da uno scooter vicino all’ufficio postale, pedone 82enne in codice rosso

Nuovo grave incidente in Sicilia, per l'esattezza a Siracusa: la prima ricostruzione dell'accaduto.

Ancora un drammatico incidente in Sicilia, per l’esattezza in viale Santa Panagia, nella zona alta di Siracusa: un pedone di 82 anni è stato investito da uno scooter nei pressi di un ufficio postale.

Gravi, purtroppo, le sue condizioni.

Incidente a Siracusa, pedone investito in viale Santa Panagia

Rimane ancora da ricostruire la dinamica di quanto accaduto questo pomeriggio nel capoluogo aretuseo. Secondo una prima ricostruzione, il malcapitato pedone – un uomo di 82 anni, siracusano – sarebbe stato travolto da uno scooter in viale Santa Panagia.

In seguito al violento impatto e alla segnalazione al 112 da parte di alcuni passanti che hanno assistito al drammatico incidente, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti della polizia municipale e delle Volanti per i rilievi e la ricostruzione dell’accaduto. I sanitari accorsi sul luogo del sinistro hanno trasferito l’82enne al Pronto Soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa in codice rosso. Purtroppo, secondo le prime informazioni, avrebbe riportato delle lesioni gravi.

L’impatto sulla Statale 118 e i bambini feriti a Messina

Nelle ultime ore quello di Siracusa non è stato l’unico incidente registrato in Sicilia. L’impatto tra due auto sulla Statale 118 Raffadali – Agrigento ha portato al ferimento di due giovani (uno dei quali in prognosi riservata). A Messina, invece, due bambini sono rimasti feriti in seguito a un sinistro che ha coinvolto anche un monopattino.

Immagine di repertorio