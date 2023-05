Auto fuori strada, impatto sulla Statale 113 vicino a un cimitero: ferita giovane

La tarda mattinata si conclude con un incidente nel Palermitano: intervengono vigili del fuoco e personale del 118.

Nuovo incidente stradale lungo la Statale 113, in direzione Casteldaccia, nei pressi del cimitero di Santa Flavia: il bilancio è di una giovane ferita, una ragazza di circa 21 anni.

Il sinistro si è verificato nella tarda mattinata di mercoledì 17 maggio. Non si conoscono, al momento, le condizioni della ragazza.

Incidente sulla Statale 113, impatto vicino al cimitero di Casteldaccia

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, l’auto guidata dalla 21enne sarebbe uscita fuori strada, cappottando più volte. La malcapitata conducente sarebbe rimasta incastrata tra le lamiere del mezzo.

Si è rivelato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre la giovane dall’auto. Sul posto anche i sanitari del 118, che hanno trasferito la ragazza al Pronto Soccorso dell’ospedale Civico per gli accertamenti e le cure del caso.

Il dramma in viale Strasburgo

Non si tratta dell’unico incidente registrato in provincia di Palermo nelle ultime ore. Un altro sinistro si è verificato in viale Strasburgo, nel capoluogo regionale, dove una donna anziana è stata travolta mentre attraversava la strada. Le sue condizioni, purtroppo, sono gravi.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito la ferita all’ospedale Villa Sofia, e gli agenti della sezione Infortunistica della municipale per i rilievi del caso.

Immagine di repertorio