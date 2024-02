La settimana inizia con l’ennesimo incidente sulla Statale 121, traffico in tilt a Piano Tavola

Ci sarebbero anche dei feriti nell'ultimo sinistro registrato nel Catanese.

Si registra l’ennesimo incidente sulla Strada Statale 121 nel tratto tra Paternò e Catania, all’altezza dello svincolo per la zona industriale di Piano Tavola.

Ci sarebbero dei feriti.

Incidente sulla Statale 121, traffico bloccato a Piano Tavola

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, dei mezzi si sarebbero scontrati sulla direttiva Catania per Paternò. L’impatto avrebbe provocato dei feriti e mandato in tilt il traffico veicolare nella zona. L’incidente si è verificato intorno alle 9.30 del mattino.

Sul posto sono accorse le ambulanze del 118, nonché i carabinieri per i rilievi di rito e la gestione delle lunghe code che si sono formate in seguito all’impatto. Non si hanno al momento notizie sulle condizioni dei feriti.

Scontro sulla Catania – Siracusa

Nelle scorse ore un altro grave incidente si è verificato sulla Siracusa-Catania, in direzione della città etnea. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbero scontrati – per cause da accertare – 4 mezzi. L’impatto avrebbe coinvolto prima una Fiat Panda, guidata da un ragazzo di 27 anni (rimasto ferito gravemente) e una Peugeot 208, alla cui guida c’era un 28enne; poi sarebbero rimaste coinvolte anche una Bmw e una Saab.

Cinque persone sono rimaste ferite e sono state trasferite in ospedale: una di loro, purtroppo, sarebbe in prognosi riservata.

