L’auto finisce improvvisamente fuori strada, giovane ferito dopo incidente sulla Statale 189

Ancora un incidente sulla Statale 189 (Agrigento - Palermo), questa volta all'altezza del bivio per Muxarello: ecco la prima ricostruzione.

Un altro incidente in provincia di Agrigento, per l’esattezza a Sant’Angelo Muxaro lungo la Strada Statale 189 Agrigento-Palermo.

Il sinistro ha coinvolto un giovane di 29 anni, purtroppo rimasto ferito.

Incidente sulla Statale 189, auto finisce fuori strada

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, attualmente al vaglio degli inquirenti, il giovane avrebbe perso il controllo dell’auto che stava guadando – per cause al momento da verificare – e la sua autoritaria sarebbe finita fuori strada.

In seguito all’incidente, avvenuto all’altezza del bivio per Muxarello, il ragazzo sarebbe rimasto ferito. Sul posto sono accorsi gli operatori del 118, che hanno trasferito il malcapitato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Le sue ferite sarebbero abbastanza gravi, ma per fortuna sembra che il giovane non sia in pericolo di vita e sia cosciente.

Intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Mussomeli per i rilievi di rito e la ricostruzione esatta dei fatti. Sempre lungo la stessa Statale, ma nel territorio di Aragona (provincia di Agrigento), pochi giorni fa si era verificato un altro grave incidente: un’auto avrebbe investito una mucca che attraversava la strada. I 3 passeggeri del mezzo erano rimasti feriti, seppur lievemente, in seguito al violento impatto con l’animale.

Immagine di repertorio