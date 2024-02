Scontro tra autobus e auto, strada chiusa e traffico in tilt sulla Statale 386 dopo incidente

Circolazione temporaneamente bloccata, Anas e forze dell'ordine sul posto.

Incidente lungo la Statale 386 a Sclafani, in provincia di Palermo, dove si sono scontrati un autobus e un’auto.

La circolazione nell’area interessata è bloccata. Al momento non si hanno notizie di eventuali feriti.

Incidente sulla Statale 386, strada chiusa a Sclafani

Questa la nota dell’Anas in merito al sinistro: “La SS386 Di Ribera è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, al km 6.000, a Sclafani, in provincia di Palermo, a causa di un incidente tra un autobus e un’auto. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile”.

Tragedia a Carlentini

Un altro incidente, purtroppo con esito mortale, si è registrato a Carlentini (SR). La vittima è una donna di 69 anni. Secondo una prima ricostruzione, la malcapitata sarebbe stata investita da un’auto in via del Mare mentre attraversava la strada. Nonostante l’intervento dei soccorsi e la disperata corsa all’ospedale di Lentini, le ferite si sono rivelate troppo gravi e la donna è deceduta.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.

Immagine di repertorio