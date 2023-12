Scontro tra camion e due auto sulla Statale 417, feriti e traffico in tilt nel Catanese

Due i feriti, strada temporaneamente chiusa a causa dell'incidente. Anas sul posto.

“La Strada Statale 417 Di Caltagirone è provvisoriamente chiusa al traffico in prossimità del chilometro 51, a Ramacca (CT), per incidente“. Inizia così il comunicato dell’Anas sull’ennesimo incidente registratosi nelle scorse ore in Sicilia.

Incidente sulla Statale 417 a Ramacca, traffico in tilt

Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante e due auto sarebbero entrati in collisione e, nell’impatto, due persone sono rimaste ferite. Al momento non si conoscono le loro condizioni.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Schianto nel Trapanese

Un altro incidente ha rischiato di finire in tragedia a Castelvetrano, in un centro commerciale. Secondo una prima ricostruzione dell’episodio, una persona alla guida di un’auto avrebbe fatto irruzione nella struttura allo scopo di inseguire qualcuno dopo una lite, rischiando di ferire seriamente qualcuno. I militari della compagnia carabinieri locale hanno fermato e interrogato il conducente dell’auto.

