Tragedia di Natale in Sicilia, due morti in incidente sulla SS 115: traffico bloccato

Tragico incidente sulla SS 115, due le vittime accertate. Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a estrarre le persone.

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 115, nel tratto compreso tra le località di Mazara del Vallo e Marsala, in provincia di Trapani.

Il sinistro sarebbe costato la vita a due persone. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, due vetture sarebbero state protagoniste di un violento impatto frontale.

Incidente sulla SS 115, chi sono le vittime

Le vittime del tragico incidente stradale di oggi sono Giuseppe Rizzo, di 60 anni, originario di Marsala, e Hadj Sgair Mahjoub, 44 anni, di Sidi Alouane, in Tunisia. Entrambi i soggetti si trovavano alla guida dei due veicoli.

I sanitari giunti sul posto hanno praticato a entrambi un massaggio cardiaco, ma si sono dovuti arrendere all’evidenza del decesso.

Traffico fermo sulla SS 115

Una di queste si sarebbe capovolta sull’asfalto. Sul posto si sono presentate le squadre dei vigili del fuoco del Distaccamento di Marsala e Mazara del Vallo. Il traffico lungo l’arteria risulta bloccato.

I pompieri hanno estratto le persone dalle due vetture, intervenendo con cesoie e divaricatori. Per due di queste, come detto, non ci sarebbe stato nulla da fare.

