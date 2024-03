SS 121, incidente stradale tra Palazzolo e Paternò: centauro ferito gravemente

Il principale coinvolto è un motociclista, finito contro il guardrail con la sua Kawasaki dopo essere stato sbalzato dal mezzo a due ruote.

Un incidente stradale sulla SS 121 si è verificato questa mattina, nel tratto compreso tra gli svincoli di Palazzolo e Paternò.

Le dinamiche dell’incidente sulla SS 121

Come riporta il sito 95047, il principale coinvolto è un motociclista, finito contro il guardrail con la sua Kawasaki dopo essere stato sbalzato dal mezzo a due ruote. Le cause sono ancora sconosciute, probabilmente tra queste vi è l’elevata velocità.

Al momento, non si sembra vi siano altri veicoli coinvolti, ma sono in corso le indagini per comprendere effettivamente la dinamica dell’incidente.

Il trasferimento del centauro in ospedale

Sul luogo dell’incidente sulla SS 121 sono intervenuti i carabinieri, insieme a due ambulanze del 118 che stanno prestando i primi soccorsi al motociclista. Attualmente sono ancora in corso i rilievi e il trasferimento in ospedale dell’infortunato, le cui condizioni potrebbero essere critiche. Il centauro, infatti, è un 38enne di Belpasso, che ha riportato serie ferite ed è stato trasportato all’ospedale San Marco di Catania per gli accertamenti del caso.

Nel frattempo, i carabinieri gestiscono il traffico e hanno chiuso il tratto di strada interessato, con deviazione allo svincolo di Palazzolo.