Paura in viale Europa, schianto tra auto e due scooter: motociclisti in ospedale

Grave incidente a Messina, dove due scooter sono stati centrati in pieno da un'auto. Per in conducenti necessario il trasporto in ospedale.

Violento incidente stradale quello che si è verificato nella tarda serata di ieri, sabato 3 giugno, lungo viale Europa a Messina. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, due scooter sarebbero stati centrati da un’auto all’altezza dell’incrocio con viale Italia, attorno alla mezzanotte.

Lo schianto e i soccorsi

A causa dello schianto, i due giovani conducenti dei mezzi a due ruote sono stati sbalzati sull’asfalto, riportando diverse ferite. Le condizioni dei malcapitati sono apparse subito serie.

Per loro, è stato disposto il trasferimento in ospedale a seguito dell’intervento dei sanitari del 118 in ambulanza. Sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia Municipale per stabilire le dinamiche di quanto accaduto in viale Europa.

Altro incidente in provincia di Messina

Soltanto poche ore prima a Saponara, tra le località di Rometta e Villafranca, si è verificato un secondo schianto che ha visto come protagoniste un’auto e una moto.

Ad avere la peggio, in questo caso, è stato il conducente 29enne che si trovava in sella alla moto, il quale è finito a terra ed è stato successivamente trasportato all’ospedale Policlinico di Messina.

