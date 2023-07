Paura nella notte sulla Statale 187, prima lo scontro tra due auto e poi l’incendio

Incidente nel Palermitano: intervengono anche i vigili del fuoco.

Spaventoso incidente nella notte appena trascorsa a San Cataldo, zona periferica di Trappeto, nel Palermitano, dove si è verificato un incidente tra due auto seguito da un incendio.

L’episodio è avvenuto intorno alle 2.30 sulla Statale 187.

Incidente nella notte a Trappeto

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, riportata in un articolo di BlogSicilia e PartinicoLive, i due veicoli si sarebbero scontrati sulla Statale e in seguito al violento impatto uno dei due sarebbe andato a fuoco. Fortunatamente, sembra che entrambe le persone coinvolte nell’incidente siano riuscite a lasciare i rispettivi mezzi e a salvarsi senza gravi conseguente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e le forze dell’ordine per verificare la dinamica esatta del sinistro. Le condizioni dei feriti non sarebbero gravi, secondo le prime indiscrezioni.

La tragedia alla Favorita

Si è concluso in maniera decisamente peggiore un altro incidente, questa volta alla Favorita di Palermo. Nella notte tra il 5 e il 6 luglio, un’auto sarebbe finita contro un albero. In seguito all’impatto, sarebbe scoppiato un vasto incendio, che purtroppo non ha lasciato scampo al giovane Gabriele Naccari: il corpo del 20enne è stato trovato carbonizzato nel veicolo.

Sotto shock la comunità, che piange l’ennesima vittima in strada. In corso di accertamento anche la dinamica esatta di questo sinistro.

