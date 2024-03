Incidente sulla Provinciale 135, auto fuori strada nel Catanese

Possibile che l'asfalto bagnato abbia fatto perdere il controllo del mezzo al conducente. Sul posto vigili del fuoco e 118.

Si registra un incidente stradale sulla Provinciale 135, in via Balatelle, tra Paternò e Belpasso, in provincia di Catania.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118.

Incidente in via Balatelle, cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione, un’auto sarebbe finita fuori strada per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 per le consuete operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Non ci sono al momento notizie riguardo a persone ferite. In merito alla dinamica dell’incidente, rimane tutto da chiarire: non si esclude, tuttavia, che all’origine di quanto accaduto possa esserci l’asfalto bagnato a causa delle piogge delle ultime ore.

I danni del maltempo

Incidenti, danni e disagi non solo a Catania, ma anche e soprattutto nella Sicilia occidentale, a causa del maltempo delle ultime ore. Le città più colpite dalle piogge e dalle raffiche di vento sono Palermo, dove sarebbe anche crollato un pezzo di muro, e Trapani.

Una tromba d’aria ha interessato l’area vicino all’aeroporto di Trapani. Airgest, che gestisce lo scalo, ha confermato l’operatività dell’aeroporto, avvertendo però i passeggeri di possibili disagi e invitando chi deve partire a raggiungere la zona in anticipo per evitare eventuali problemi.

Immagine di repertorio