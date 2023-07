Chevrolet contro auto in sosta: una donna ferita in via Cavaleri Magazzeni

Incidente alla periferia di Agrigento: sul posto 118 e polizia municipale.

Incidente in via Cavaleri Magazzeni, alla periferia di Agrigento: il conducente di un’auto avrebbe perso il controllo del proprio mezzo e si sarebbe scontrato con un veicolo parcheggiato.

Sono in corso le indagini su quanto accaduto. Il bilancio dell’incidente è di un ferito.

Incidente in via Cavaleri Magazzeni, donna ferita

Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, un’auto – una Chevrolet Kalos con a bordo due donne – si sarebbe schiantata contro un altro veicolo in sosta e (fortunatamente) vuota. Una delle due occupanti della Chevrolet sarebbe rimasta ferita.

Sul posto, in seguito alla segnalazione dell’incidente, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi di rito e gli operatori del 118. La ferita è stata trasferita all’ospedale San Giovanni Di Dio per gli accertamenti del caso.

L’impatto a Licata

In provincia di Agrigento, nelle scorse ore, si è verificato un altro incidente. Nello specifico, in via Principe Napoli a Licata, una donna è rimasta ferita in seguito a un violento impatto scooter – auto. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto, oltre agli operatori della municipale per i rilievi, sono intervenuti gli operatori del 118 per trasferire la ferita all’ospedale San Giacomo d’Altopasso per i dovuti accertamenti.

Immagine di repertorio