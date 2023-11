Grave incidente nel Catanese, ciclista travolto da auto: trasferito in Pronto Soccorso

Ennesimo grave incidente in Sicilia, un ciclista è rimasto coinvolto nel sinistro con un'auto. Il malcapitato è finito in ospedale.

Un grave incidente stradale si è verificato nelle scorse ore in via Cristoforo Colombo a Caltagirone, in provincia di Catania. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un ciclista che stava procedendo a bordo della sua bici si sarebbe scontrato con un’auto condotta da un uomo.

La ricostruzione dell’incidente

L’incidente si sarebbe verificato all’altezza della seconda rotatoria di via Cristoforo Colombo, all’uscita del centro abitato calatino.

Il malcapitato sarebbe stato trasferito dai sanitari del 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale Gravina. Le condizioni di salute del ciclista coinvolto nel sinistro non sarebbero ancora note.

Secondo quanto si apprende, non sarebbe comunque esclusa la dinamica della caduta accidentale. Maggiori informazioni su quanto accaduto nelle scorse ore a Caltagirone potrebbero giungere nel corso della giornata.