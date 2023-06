Renault Clio fuori strada, auto finisce in un dirupo: 3 feriti

Brutto incidente nei pressi del boschetto di contrada San Marco ad Agrigento.

Tre feriti in seguito a un incidente stradale registrato nel pomeriggio di ieri, 12 giugno, lungo via Petrarca ad Agrigento.

Sul posto vigili del fuoco, polizia municipale e operatori del 118.

Agrigento, incidente via Petrarca: 3 feriti

Rimane ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di una Renault Clio avrebbe perso improvvisamente il controllo dell’auto, finita in un dirupo nei pressi del Museo Archeologico, nel boschetto di contrada San Marco.

Le tre persone all’interno del mezzo, purtroppo, sono rimaste ferite ma fortunatamente sembra che le loro condizioni non siano gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale per ricostruire i rilievi e accertare eventuali responsabilità per il sinistro e, infine, gli operatori del 118 con due ambulanze. Una volta soccorsi, i feriti sono stati trasferiti all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per ricevere le cure necessarie.

Immagine di repertorio