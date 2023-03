Incidente “paralizza” centro urbano, Mazda contro 5 auto in sosta

La prima ricostruzione del rocambolesco sinistro, avvenuto nel centro di Agrigento.

Rocambolesco incidente in via Porta di Mare, nel centro di Agrigento: un’auto si ribalta dopo il violento impatto con circa 5 auto.

L’episodio si è verificato in mattinata e ha letteralmente “paralizzato” il centro urbano.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un’auto – una Mazda Cx5 – si sarebbe ribaltata dopo aver impattato contro diverse auto parcheggiate lungo il ciglio della strada. Non è chiaro come e perché il conducente abbia perso il controllo del proprio mezzo. L’incidente – verificatosi in una strada piuttosto stretta – ha mandato il tilt il traffico sia nella via interessata che nella vicina via Garibaldi. Entrambe le strade sono state temporaneamente chiuse per permettere l’intervento dei soccorsi e i rilievi di rito.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, operatori del 118 e agenti della polizia municipale. Il conducente della Mazda sarebbe rimasto miracolosamente illeso.