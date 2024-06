FOTO | Catania, incidente in via Vincenzo Giuffrida: donna colpita da un’auto mentre attraversa la strada

Il veicolo proveniva dal viale Raffaello Sanzio e da piazza Abramo Lincoln.

Paura e traffico in tilt in via Vincenzo Giuffrida a Catania per un incidente avvenuto dopo l’incrocio con viale Raffaello Sanzio.

La dinamica dell’incidente in via Vincenzo Giuffrida a Catania

Per quanto riguarda la dinamica, sembra che una Jeep Avenger abbia colpito in pieno una signora che stava attraversando la strada. Il veicolo proveniva dal viale Raffaello Sanzio e da piazza Abramo Lincoln.

La signora è attualmente a terra assistita dal conducente dell’auto in attesa che arrivi l’autoambulanza. Sul posto, oltre i soccorsi, anche i carabinieri. Il traffico ha subito dei rallentamenti.