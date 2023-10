Scontro tra tre auto in piazza Figurella, feriti e traffico in tilt

La mattina è iniziata con un brutto incidente a Villabate (PA): forze dell'ordine e 118 sul posto.

Si registra un pericoloso incidente nella mattinata del 4 ottobre a Villabate, in provincia di Palermo: coinvolte tre auto.

Purtroppo si registrano tre feriti. Al momento non si hanno maggiori informazioni sulle loro condizioni, ma sembra che non siano in pericolo di vita.

Incidente a Villabate, scontro tra tre auto con feriti

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, nel sinistro di piazza Figurella sarebbero rimaste coinvolte tre auto, due Volkswagen Golf e una Peugeot 2008.

In seguito al violento tamponamento, sarebbero rimasti feriti – in maniera non grave, per fortuna – i conducenti dei tre mezzi. Sul posto sono arrivati anche gli operatori del 118 per soccorrere i malcapitati dopo il primo intervento dei testimoni dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Stradale di Palermo e il personale dell’Anas.

Immagine di repertorio