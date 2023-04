Scontro alla rotonda tra Fiat 500 e Toyota Yaris: 2 feriti

Incidente nei pressi del centro commerciale di Villaseta: intervengono vigili del fuoco, 118 e carabinieri.

Incidente stradale a Villaseta, frazione di Agrigento, non lontano dal centro commerciale “Città dei Templi”: a scontrarsi sono state due auto.

L’impatto è avvenuto nei pressi di una rotonda. Il bilancio del sinistro è di due feriti, per fortuna in condizioni non gravi.

Incidente a Villaseta, la ricostruzione

Rimane ancora da verificare l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, due auto – una Fiat 500 e una Toyota Yaris – si sarebbero scontrate nei pressi di una rotonda della frazione agrigentina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti di rito.

I sanitari hanno trasferito con l’ambulanza i due feriti al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure del caso. Fortunatamente nessuno dei due sarebbe in condizioni preoccupanti. Sono in corso le indagini dei militari dell’Arma per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità.

Immagine di repertorio