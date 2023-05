Grave incidente nel Ragusano, centauro ferito in scontro auto-furgone

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Vittoria, in provincia di Ragusa. Ad avere la peggio il conducente di una moto.

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 maggio, in via Incardona a Vittoria, in provincia di Ragusa. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il sinistro avrebbe coinvolto una moto e un furgone all’altezza della rotatoria che si trova nei prezzi del mercato ortofrutticolo.

I soccorsi

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118, i quali si sono occupati dei soccorsi del motociclista che si trova a bordo del mezzo a due ruote. Date le sue condizioni di salute – che sono apparse serie – si è reso necessario il trasferimento all’ospedale Guzzardi di Vittoria per il successivo ricovero.

Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale per effettuare i rilievi del caso.

Foto di repertorio