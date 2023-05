Carlo III è Re, sulla sua testa la corona di Sant’Edoardo. Camilla nominata Regina

Carlo III è stato ufficialmente incoronato come Re del Regno Unito dopo l'unzione e il giuramento. Camilla diventa Regina.

Carlo III è stato incoronato Re nel corso della cerimonia in svolgimento all‘Abbazia di Westminster. A poggiare la preziosa corona di Sant’Edoardo sul capo di Carlo, dopo l’unzione e il giuramento di rito, è stato l’Arcivescovo di Canterbury, il quale ha successivamente pronunciato la canonica frase “God save the King” seguita dal suono delle trombe. Al momento dell’incoronazione, in tutto il Regno Unito sono stati sparati cannoni a salve.

Carlo sulla Coronation Chair

Carlo III, durante la cerimonia, si è seduto sulla Coronation Chair, conosciuta anche come St Edward’s Chair o King Edward’s Chair. Risalente al 1300, viene considerata il mobile più antico dell’intero Regno Unito e ancora oggi viene utilizzato per le incoronazioni. Nel corso della storia, sulla sua sedia si sono succeduti 26 monarchi.

Camilla incoronata Regina

Dopo Carlo, anche Camilla ha ricevuto l’unzione ed è stata incoronata come Regina consorte. Sulla sua testa è stata poggiata la corona della Regina Mary.

A differenza di Carlo III, Camilla non ha dovuto pronunciare il giuramento. La sua famiglia ha assistito alla cerimonia, tra le prime file dell’Abbazia. Presente anche l’ex marito, Andrew Parker Bowles.

Fonte foto: Facebook – The Royal Family