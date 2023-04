“Indiana Jones e il quadrante del destino”: il trailer del film girato in Sicilia

Indiana Jones e il quadrante del destino”: ecco il trailer del nuovo film girato in Sicilia, tra Cefalù, Siracusa e Noto.

Cresce l’attesa per il nuovo film su Indiana Jones, intitolato “Indiana Jones e il quadrante del destino“. In queste ultime ore è stato rilasciato il nuovo trailer del film con protagonista il celebre attore e protagonista della saga, arrivato al quinto episodio, Harrison Ford. La data d’uscita del film è fissata per il 28 giugno in Italia.

Il film di Indiana Jones girato lo scorso anno in Sicilia, ecco dove

Come è noto, alcune scene del quinto capitolo della saga sono state girate in Sicilia: da Segesta, nel trapanese, per poi passare da Cefalù e tra Noto e Siracusa.

Le prime scene sono state girate a ottobre 2021 al parco archeologico della Neapolis, e in particolare all’Orecchio di Dioniso e alla Grotta dei Cordari, quindi al Castello Maniace, nel centro storico di Ortigia. Poi l’Orecchio di Dioniso si è trasformato in una miniera e il Castello Maniace si è trasformato in un set dove sono state girate numerose scene d’azione tra la terraferma e il mare con spettacolari effetti speciali.

Il cast

Assieme a Harrison Ford, il cast del film include Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renee Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Oliver Richters, Ethann Isidor e Mads Mikkelsen. Il film è diretto da James Mangold e prodotto da Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, mentre Steven Spielberg e George Lucas sono i produttori esecutivi.

La colonna sonora è composta ancora una volta da John Williams, che ha firmato le musiche di ogni avventura di Indiana Jones a partire dall’originale I predatori dell’arca perduta nel 1981.

La trama del film

“Indy non è più quello che affrontava i nazisti in un castello inglese, nel lontano 1944. Siamo infatti nel 1969, nei frenetici giorni dell’Allunaggio. Un Indiana accasato con Marion è ormai prossimo al ritiro e si sente superato dal mondo che lo circonda, tanto che scienziati ex-nazisti come Voller collaborano persino con la Nasa. Proprio quando sta per appendere la frusta al chiodo, il prof. Henry Jones viene coinvolto dalla sua figlioccia Helena in una nuova avventura intorno al mondo per intercettare un misterioso oggetto. Si tratta di un artifatto in grado di cambiare il mondo “per il meglio” ricercato anche da Voller in compagnia del suo lacché Klaber (Boyd Holbrook). In tutto questo l’agente governativa Mason segue la situazione e cerca di capire da che parte stare…”.

Ecco il trailer del film.