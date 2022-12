Indiana Jones, ecco il trailer del nuovo film: mistero Sicilia

Pubblicato il trailer dell'attesissimo quinto ed ultimo capitolo di Indiana Jones, girato anche in Sicilia tra Cefalù e Siracusa

E’ arrivato oggi il trailer dell’attesissimo nuovo capitolo di Indiana Jones.

Harrison Ford e tutto il cast dell’iconica saga sono tornati, con il quinto e ultimo capitolo che arriverà nelle sale, dopo tanti rinvii, il 30 giugno del 2023.

Indiana Jones 5 è stato girato anche in Sicilia, precisamente tra Cefalù e Siracusa.

Al momento, però, non vi è traccia dell’isola nel trailer: si dovrà attendere l’uscita del film al cinema per ammirare le bellezze paesaggistiche della terra sicula.

Indiana Jones 5 – La ruota del destino sarà il primo capitolo a non essere diretto da Steven Spielberg, rimasto comunque come produttore: alla regia c’è James Mangold.

La trama di Indiana Jones 5

il film diretto da James Magold, vede un Indy (Harrison Ford) che non è più quello che affrontava i nazisti in un castello inglese, nel lontano 1944. Siamo infatti nel 1969, nei frenetici giorni dell’Allunaggio, un Indiana accasato con Marion è ormai prossimo al ritiro e si sente superato dal mondo che lo circonda, tanto che scienziati ex-nazisti come Voller (Mads Mikkelsen) collaborano persino con la NASA. Proprio quando sta per appendere la frusta al chiodo, il prof. Henry Jones viene coinvolto dalla sua figlioccia Helena (Phoebe Waller-Bridge) in una nuova avventura intorno al mondo, per intercettare un oggetto che cerca anche Voller, in compagnia del suo lacché Klaber (Boyd Holbrook). Un artifatto in grado di cambiare il mondo “per il meglio”. In tutto questo l’agente governativa Mason (Shaunee Renette Wilson) segue la situazione e deve capire da che parte stare…