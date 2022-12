Influenza australiana e Covid, a letto 100mila siciliani: corsa al tampone in vista del Capodanno

Nelle farmacie è cresciuta del 30% la vendita dei test fai-da-te. Dopo le pranzi e cenoni natalizi si teme una ripresa dei contagi. Ma a preoccupare i medici sono i virus influenzali

Natale a letto per quasi centomila siciliani. Colpa dell’influenza australiana o del Covid. Che succederà a Capodanno? Se da una parte il picco dell’influenza sembra sia stato raggiunto, dall’altro ora la preoccupazione è che il coronavirus in particolare possa rialzare la testa dopo i primi pranzi e cenoni natalizi. Non a caso è già cominciata la corsa al tampone.

Covid, corsa al tampone in vista del Capodanno

I sintomi di Covid e influenza sono simili, dunque l’unico strumento per avere una diagnosi certa è il tampone. Lo raccomandano gli esperti e nel periodo di feste un aumento dei test è stato già registrato. In Sicilia negli ultimi giorni, infatti, nelle farmacie è aumentato di oltre il 30 per cento la vendita dei tamponi fai-da-te. A Palermo, nel giorno, di Natale, circa 350 persone si sono sottoposte al test al drive-in dell’Asp all’ex Casa del Sole e sono stati quasi 70 quelli positivi.

In generale, però, in tutta Italia, la diffusione del Covid è in frenata. In base all’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità le aree mediche non critiche sono scese al 13,7% dal 14,8% e le rianimazioni al 3,1% dal 3,2%.

Sul fronte dei nuovi casi, le frequenze pubblicate indicano una decrescita delle diagnosi registrate di positività anche se il numero di positivi segue il numero di tamponi effettuati, che fa pensare che “ci sia un serbatoio maggiore di casi rispetto a quelli registrati”, ma con una percentuale in discesa dei tamponi con esito positivo .

Il bollettino diffuso venerdì scorso, 23 dicembre, dal ministero della Salute ha registrato 137.599 nuovi contagi nella settimana 16-22 dicembre con una variazione di -21,2% rispetto alla settimana precedente (174.652) e 798 deceduti con una variazione di +11% rispetto alla settimana precedente (719). Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni Covid-19 è del 21,3%, in lieve aumento rispetto alla settimana precedente (20,9%), come emerge dall’ultimo Report esteso dell’Istituto superiore di Sanità.

Allarme influenza australiana

Se tutto sommato la diffusione del Covid fino ad oggi è ancora sotto controllo, quel che negli ultimi giorni ha preoccupato i medici è l’influenza australiana che, nella settimana di Natale, ha colpito oltre 63 mila siciliani. “C’è un virus del Covid che è in picchiata mentre da noi è il virus dell’influenza che è in decollo – dice l’infettivologo Matteo Bassetti, coordinatore Diar Malattie Infettive di Alisa, l’azienda sanitaria della Liguria -. È probabile, credo, che nelle prossime settimane avremo ancora dei casi perché stiamo per raggiungere il picco, forse l’abbiamo appena raggiunto, però dobbiamo vivere con un pochino più di tranquillità”.

Poi aggiunge: “L’anno scorso predominava il Covid anzi era padrone indisturbato di tutte le infezioni respiratorie, quest’anno il Covid è una minoranza rispetto a tutti gli altri virus”.