Influenza, combattere la tosse si può: ecco come

Milioni di italiani sono alle prese con la tosse: ecco come è possibile combattere uno dei sintomi più comuni dell'influenza

Il boom dell’influenza ha costretto milioni di italiani a letto in prossimità delle festività Natalizie.

Raffreddore, febbre ma soprattutto tosse.

Quest’ultima incubo vero e proprio per tanti nelle ultime settimane.

La domanda, allora, è scontata.

Cosa fare per combattere proprio la tosse se non passa?

Il dottor Sebastian Ferri, pneumologo dell’Humanitas Rozzano e all’ambulatorio Humanitas Medical Care De Angeli a Milano, ha provato a spiegarlo.

Tosse acuta e tosse cronica

La tosse è un meccanismo di difesa rapido e vigoroso, un riflesso fisiologico che coinvolge tutto l’apparato respiratorio, modulato dal sistema nervoso.

E’ possibile distinguere due tipologie di tosse.

Quella cronica, la cui durata sconfina le 8 settimane e quella acuta, che dura invece di meno.

Nel caso in cui la tosse si protragga ulteriormente, fondamentale rivolgersi a uno specialista pneumologo, in grado di identificarne la causa e adottare una terapia adeguata.

Tosse: quali sono le cause?

Tra le più comuni e numerose cause di tosse, indichiamo, tra quelle a partenza polmonare:

infezioni vie respiratorie ; di natura virale, come influenza e COVID-19 di natura batterica

; asma bronchiale ;

; bronchite cronica

bronchiectasie

Tra le cause comuni non direttamente collegate ai polmoni indichiamo:

disturbi a carico delle alte vie aeree (naso e gola)

reflusso gastroesofageo

patologie cardiache;

problematiche di natura allergica.

La tosse può essere provocata anche da una terapia farmacologica (effetto collaterale), come ad esempio alcuni antiipertensivi (ACE inibitori).

Quando un paziente si presenta con tosse, il primo approccio è quello di escludere patologie infettive o comuni, attraverso gli accertamenti più idonei.

In caso di risultato negativo o se il paziente non abbia risposto al trattamento nella maniera più adeguata, è possibile iniziare ad indagare riguardo patologie più rare, come interstiziopatie polmonari, patologie da accumulo, malattie autoimmuni, alterazioni anatomiche polmonari o neoplasie.

Nelle situazioni ancora più rare, in cui la tosse non è spiegata da alterazioni organiche o infiammatorie di alcun tipo, la diagnosi è quella di tosse idiopatica, cioè priva di una chiara spiegazione o somatica.

Quali sono le complicanze della tosse?

La tosse può anche causare complicanze fisiche e psicologiche, da lievi a severe, a seconda della durata del sintomo.

Complicanze lievi possono essere:

dolore (spesso a livello dei muscoli del torace);

cambiamenti di umore e sonno (come depressione , stanchezza e insonnia);

, stanchezza e insonnia); mal di testa ;

; reflusso gastroesofageo ;

; vomito

Complicanze più gravi includono:

fratture costali ;

; pneumotorace

sincope

aritmie cardiache

incontinenza urinaria

ernie della parete addominale.

Come combattere la tosse?

I possibili rimedi contro la tosse, dunque, sono strettamente collegati alla causa da cui deriva.

Il fastidio può essere attutito attraverso l’assunzione di mucolitici se si tratta di tosse grassa e produttiva, o sedativi invece se ci si trovi di fronte a una tosse secca e stizzosa.

I farmaci, naturalmente, servono a ridurre il fastidio, ma non risolvono le cause della tosse.

Una volta individuata la causa, come detto, si potrà curare il malanno attraverso una terapia medica adeguata, finalizzata ad eliminare la tosse o almeno ridurne le conseguenze favorendo la qualità della vita.