INFN, in programma l’evento “Soffitto di Cristallo: donne e scienza tutti i giorni dell’anno”

Martedì 5 marzo con inizio alle 9.30, in occasione della giornata inaugurale della “Primavera della Scienza” che si protrarrà fino al 30 maggio, con un intenso programma di visite di scuole, istituzioni, associazioni, si svolgerà nella Sala Conferenze “E. Migneco” dei Laboratori Nazionali del Sud dell’INFN, l’evento “Oltre il Soffitto di Cristallo: Donne e Scienza tutti i giorni dell’anno”.

INFN, gli obiettivi dell’evento verso l’uguaglianza

L’evento fa seguito alla “Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza”, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre del 2015 e patrocinata dall’UNESCO, per superare la disparità di genere tra donne e uomini nelle materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Promuovere e garantire un percorso verso l’uguaglianza, favorendo un cambio di mentalità in grado di andare oltre i pregiudizi e gli stereotipi di genere, rimane ancora oggi un traguardo distante nonostante i grandi passi avanti compiuti negli ultimi anni. Occorre quindi affrontare il problema espandendo le opportunità e rimuovendo gli ostacoli che limitano l’ingresso e la piena partecipazione delle donne nel campo delle materie STEM, ostacoli raramente basati su norme e spesso su preconcetti sociali e culturali.

Una incessante azione nella società è necessaria per rimuovere i pregiudizi e le discriminazioni, sostenendo azioni concrete e abbattendo le barriere, all’apparenza invisibili, che rendono difficile il raggiungimento di posizioni apicali nei diversi campi aziendali, accademici e associativi. L’obiettivo imprescindibile è il superamento di una differenza di opportunità connesse con il genere che oltre a tradire il dettato Costituzionale determina un’iniqua disparità di trattamento, non solo salariale.

L’INFN e il Gender Equality Plan

L’INFN da tempo ha avviato una concreta azione per analizzare le diverse situazioni e dotarsi di strumenti per promuovere la parità di genere e cercare di andare oltre questi pregiudizi. Il Consiglio Direttivo dell’INFN, il 31 Marzo 2022 con deliberazione n. 16243, ha approvato un Gender Equality Plan, formulato seguendo le indicazioni della Commissione Europea, recependo gli elementi richiesti dalla normativa italiana e avviando contestualmente un attento e minuzioso monitoraggio.

Con i piani triennali di Azioni Positive e il Piano di Integrato di Attività e Organizzazione, l’INFN ha dimostrato di avere intrapreso un percorso di superamento di questo “soffitto di cristallo” per far si che esso diventi definitivamente un valore fondante della nostra società.

Gammino: “La valorizzazione delle colleghe sarà un beneficio per tutti”

Sottolinea il Direttore Santo Gammino, che dal 2019 regge le sorti dei Laboratori Nazionali del Sud con una grande attenzione ai temi sintetizzati nell’Agenda 2030 dell’ONU: “L’obiettivo 5 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sembra anacronistico, ma in realtà in Italia i retaggi storici, sociali e religiosi hanno rallentato la corsa di una gran parte della popolazione per raggiungere la parità di opportunità, che non implica la pari identità, semmai vede nelle differenze un vantaggio”.

“Nella Scienza – prosegue il Direttore Santo Gammino – come in tante altre attività umane ad alto valore aggiunto, privarsi di un punto di vista porta a limitatezza e infine ad essere più deboli e più poveri di idee. La valorizzazione del lavoro delle colleghe è stata e sarà un beneficio per tutti e su questo intendo insistere nei prossimi anni di lavoro all’interno dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.”