Infortuni, La Russa: “Mai più abituarsi a dolore per morti su lavoro”

“In occasione della 73ª Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro desidero rinnovare la mia vicinanza ai familiari delle tante, troppe persone che hanno perso la vita. Assistiamo a uno stillicidio che colpisce non solo la nostra umanità ma la convivenza civile della nostra Nazione. Dobbiamo sentire forte, in tutti noi, la necessità di fare molto di più per garantire una maggiore prevenzione e migliori norme sulla sicurezza. Mai abituarsi al dolore per simili tragedie. Le morti sul lavoro sono e saranno sempre inaccettabili”. Così in una nota il presidente del Senato Ignazio La Russa.