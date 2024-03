VIDEO | Litigio e scontro frontale in strada: motociclista scaraventato da un ponte

Pubblicato e diffuso dalla polizia della Thames Valley, l'episodio - accaduto in Inghilterra- risale a più di un anno fa

Una lite stradale finita con la caduta di un motociclista oltre la barriera di un ponte. Una scena surreale quella accaduta in Inghilterra e diffusa dalla polizia della Thames Valley. Uno scontro frontale tra automobile e moto ha messo a rischio la vita di diverse persone ma, alla fine, tutti i coinvolti sono fortunatamente sopravvissuti.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Litigio stradale, motociclista cade da un ponte: la ricostruzione

Pubblicato e diffuso dalla polizia della Thames Valley, l’episodio – accaduto in Inghilterra- risale a più di un anno fa. Nello specifico, parliamo del novembre del 2022. Tuttavia, l’episodio è stato diffuso soltanto in queste ore a causa degli sviluppi del processo, con il tribunale di Aylesbury che ha condannato l’automobilista a quattro anni e dieci mesi di carcere.

L’investigatore: “Esempio di rabbia stradale”

Come spiegato, l’incidente è avvenuto a Milton Keyens, cittadina a nord-ovest di Londra. Secondo la polizia, lo scontro sarebbe derivato da un litigio tra i due, con l’automobilista che avrebbe poi deciso di risolvere la faccenda mettendo in serio pericolo la vita del motociclista. L’investigatore Phil McGlue, ha dichiarato: “Questo caso è un esempio estremo di rabbia stradale. L’automobilista non era in pericolo immediato e ha scelto di reagire in modo così violento e sproporzionato da trasformare una lite stradale in un’aggressione molto grave”.