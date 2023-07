Inps, arriva la precompilata per la pensione di vecchiaia: ecco come funziona

L'Inps accorre in aiuto di coloro i quali si avviano alla pensione di vecchiaia con la presentazione della domanda che sarà precompilata.

Novità importanti per gli over 65.

E’ questo il servizio messo a punto nell’ambito degli interventi per la digitalizzazione del Pnrr, che partirà con un campione di 5mila assicurati alla gestione privata e pubblica di almeno 66 anni e 9 mesi, che abbiano maturato i requisiti contributivi necessari e che saranno contattati dall’Istituto.

Pensione di vecchiaia precompilata: ecco le novità

Ad essere contatatti saranno anche coloro che hanno 65 anni, ai quali sarà inviato un estratto conto e le indicazioni per segnalare eventuali errori. Verrà inviata – si spiega in un messaggio pubblicato nei giorni scorsi – una comunicazione che invita l’assicurato ad accedere alla propria area personale per il completamento della domanda di pensione precompilata, resa già disponibile dall’Istituto. “La comunicazione verrà inviata in questa prima fase – si legge – ai soggetti di età pari o superiore a 66 anni e 9 mesi e previa verifica che, in base a quanto presente negli archivi dell’Istituto, il soggetto sia prossimo alla maturazione del requisito di anzianità contributiva utile per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Per semplificare l’accesso alla futura pensione a coloro che compiono 65 anni nel mese di trasmissione, sarà inviata una comunicazione personalizzata contenente l’estratto conto e tutte le indicazioni per segnalare eventuali errori o incongruenze.

La procedura

Al primo campione di assicurati, sottolinea l’Inps, “verrà inoltrata una lettera cartacea, notificata anche sull’app “Io” e nell’area “MyINPS” del portale istituzionale, contenente il percorso da seguire per raggiungere la propria domanda precompilata, anche mediante l’utilizzo di un QR code, e l’estratto conto contributivo posto a base di calcolo per la pensione”. In aggiunta a questi canali, per gli utenti che hanno dato la disponibilità all’utilizzo del proprio recapito cellulare, sarà trasmesso un breve messaggio di testo che li informa dell’avvenuto invio della comunicazione. Per queste persone sarà garantita una “attività di consulenza personalizzata” e saranno inviati alle Direzioni regionali e di coordinamento metropolitano gli elenchi dei nominativi interessati.