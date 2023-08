Inps, ecco la nuova piattaforma per trovare lavoro

La piattaforma servirà a dare attuazione al decreto Lavoro, consentendo di attivare il meccanismo di welfare post reddito di cittadinanza.

Sarà operativa a partire da settembre la nuova piattaforma denominata “Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa” e servirà a dare piena attuazione al decreto Lavoro, consentendo di attivare il meccanismo di welfare post reddito di cittadinanza.

Il Ministero del Lavoro ha deciso così di innovare per agevolare la ricerca di occupazione tra i cittadini italiani.

Come funziona la nuova piattaforma Inps

Grazie alla nuova piattaforma, si potrà ottenere l’assegno di inclusione riservato alle famiglie con minori, disabili e over 60; inoltre. sarà possibile anche fare richiesta per il supporto alla formazione e al lavoro. In più, un bonus da 350 euro al mese per un massimo di 12 mesi (non rinnovabile) per chi ha un Isee inferiore ai 6 mila euro e segue corsi di formazione e riqualificazione.

Grazie al nuovo sito, si riceveranno offerte di lavoro e informazioni sui corsi di formazione, tirocini, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva.

Per il supporto alla formazione, i beneficiari potranno scegliere da sé i corsi che vogliono seguire, oppure verranno inseriti in specifici progetti di formazione erogati da soggetti pubblici e privati accreditati al progetto.

L’interoperabilità

La piattaforma renderà possibile l’incrocio dei dati per rendere più semplice l’accesso ai sussidi e per agevolare il lavoro delle varie amministrazioni.

Questo è possibile grazie al coinvolgimento di altre amministrazioni, come il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (Siu) e la piattaforma di gestione dei Patti di inclusione sociale (Gepi).