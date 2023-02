L’Alt e il folle inseguimento da viale Africa a San Cristoforo: arrestato noto pregiudicato

Un inseguimento, agenti delle Volanti feriti e danni alle auto della polizia: scatta un arresto a Catania.

Nel corso della notte di mercoledì 22 febbraio, il personale delle Volanti di Catania ha arrestato un uomo dopo un inseguimento lungo viale Africa e piazza dei Martiri.

L’episodio si è verificato durante un servizio di controllo del territorio.

Catania, inseguimento in viale Africa

In viale Africa, gli agenti hanno intimato l’Alt a una vettura con tre individui a bordo. Questi, incuranti, si sono dati a una precipitosa fuga in direzione di piazza dei Martiri. Così è iniziato un inseguimento per le vie cittadine. I fuggitivi si sono recati in direzione del quartiere di San Cristoforo dove un’altra Volante – allertata via radio della fuga in atto e della direzione seguita dai malviventi – si è posizionata in modo da impedirne il passaggio in via Calliope.

Il conducente dell’auto in fuga, però, non si è curato affatto della presenza della seconda Volante e, procedendo a folle velocità, ha speronato l’auto di servizio per dirigersi verso via Fossa della Creta.

L’arresto

Nel corso della fuga l’auto dei malviventi, nel tentativo di evitare un secondo impatto con l’auto di un ignaro passante, si è schiantata sul margine destro della strada, mettendo fine alla sua corsa. Gli agenti sono riusciti così a raggiungere l’auto e a bloccare immediatamente i tre individui.

Il conducente, un noto pregiudicato, è stato arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e per il danneggiamento delle auto di servizio. I due operatori della Volante speronate durante l’inseguimento, dopo essersi recati in Pronto Soccorso, hanno ottenuto una prognosi di sei giorni. All’arrestato, quindi, hanno contestato anche il reato di lesioni a pubblico ufficiale.

Dopo aver accompagnato l’uomo in Questura, il pm di turno – informato dei fatti – ha disposto di sottoporre l’uomo alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo che si terrà questa mattina.

Immagine di repertorio